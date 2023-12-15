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أحمد جودة - القاهرة - توجه منتخب بورسعيد للإنقاذ إلى الإسكندرية اليوم الجمعة وذلك للمشاركة في تجارب منتخب مصر المؤهلة لبطولة إفريقيا.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تدريبات مكثفة للاعبي منتخب بورسعيد خلال المشاركة في المعسكر التدريبي الذي أعدته المنطقة لإختيار اللاعبين الذين سيشاركون في تجارب المنتخب الوطني.

منتخب بورسعيد للإنقاذ يتوجه إلى الإسكندرية للمشاركة في تجارب المنتخب المصري المؤهلة لبطولة إفريقيا

يرافق منتخب بورسعيد للإنقاذ إلى الإسكندرية إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ، حيث تتم الإختبارات برعاية الإتحاد المصري برئاسة سامح الشاذلي.

يذكر أن منتخب بورسعيد قد سبق له وأن شارك في بطولة منتخبات المناطق وحقق لاعبيه نتائج مميزة، كما يضم بين صفوفه لاعبين سبق لهم المشاركة في بطولة إفريقيا التي إستضافتها مصر العام الماضي.

يذكر ان الاتحاد المصري للغوص والانقاذ ينظم بطولات في اكثر من لعبه منها رياضه الانقاذ ورياضة الغوص ورياضه السباحه بالزعانف.

ويضم منتخب مصر للسباحه بالزعانف عدد كبير من ابطال العالم الذين شاركوا في بطولات دوليه مثل بطوله العالم للسباحه بالزعانف وبطوله البحر المتوسط وحققوا ميداليات ونتائج مشرفه ابرزهم ابنه بورسعيد جميله علي صابر ومحمد هاني ولاعبه نادي بورفؤاد ومحمود البليسي لاعب نادي المنطقه الاقتصاديه وعمار الوصيف لاعب نادي غزل بورسعيد.

ويوالي الاتحاد المصري للغوص والانقاذ ورئيسه سامح الشاذلي اهتمام كبير بلاعبي بورسعيد سواء في السباحه بالزعانف أو في رياضه الغوص كما يحرص على وضع بورسعيد ضمن خريطه استضافه البطولات حيث سبق وان تم تنظيم بطوله منتخبات المناطق للانقاذ في بورتو سعيد كما تستعد بورسعيد خلال 2024 لتنظيم منافسات بطوله كاس مصر