نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألو مونديال.. شادي محمد لـ"دوت الخليج الرياضي": هذه نصيحتي للأهلي لعبور اتحاد جدة وموديست ليس للمستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شادي محمد أحد أفضل اللاعبين فى تاريخ النادي الأهلي وقائد الجيل الذهبي التاريخي الذي حقق العديد من البطولات فى مقدمتها تحقيق دوري أبطال إفريقيا 4 مرات أعوام 2001/2005/2006/2008 وأصبح هو القائد التاريخي بسبب حمل العديد من البطولات خلال الفترة من 2006 وحتي 2008 وهي الفترة التي سيطر النادي الأهلي محليًا وقاريًا.

لذلك قام دوت الخليج الرياضي بإجراء حوار مع شادي محمد نجم النادي الأهلي والقائد التاريخي ليتحدث عن مواجهة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة السعودي ضمن مباريات كأس العالم للأندية والمقرر لها اليوم.

ما هى توقعاتك لمباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي اليوم ؟

مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي اليوم صعبة بالطبع ولكن أنا ضد ما يقال إن النادي الأهلي لا يستطيع الفوز كل هذا الكلام عاري من الصحة لأن النادي الأهلي لديه من الخبرات التي تؤهله للفوز أمام الاتحاد اليوم والتأهل فى كأس العالم للأندية.

ما رأيك فى أداء كولر والأهلي الفترة الأخيرة ؟

بالطبع الأزمة تكمن فقط فى التغييرات الكثيرة فى التشكيل الذي يقوم به مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى الفترة الأخيرة مما أثر على النتائج، ولكن كولر مدرب على مستوي عالي ولديه من الخبرات التي تؤهله للفوز أمام اتحاد جدة السعودي وتقديم مستوي مميز فى البطولة هذا الموسم.

برايك هل موديست من الممكن أن يتألق فى كأس العالم للأندية ؟

دعنا نتحدث عن كأس العالم للأندية وليس موديست وهو لم يستطيع حتي الآن إثبات نفسه مع النادي الأهلي لذلك على الجماهير التركيز فقط مع النادي موديست ليس للمستقبل.

ما هي نصيحتك للاعبي النادي الأهلي وكولر قبل مواجهة اتحاد جدة ؟

أنا دائما اقول ل كولر ولاعبي النادي الأهلي أن لا بد عليهم خلق دوافع جديدة طوال الفترة الحالية بعد أى تحقيق للبطولات لا بد من خلق دوافع من أجل تحقيق الأخري كما كنا نفعل فى السابق، وهذا دور الجهاز الفنى بشكل كبير ولكن أيضا على اللاعبين بينهما وبعض الحديث وخلق الدوافع والروح.

برأيك هل هناك لاعبين من الممكن أن تتألق اليوم مع الأهلي ؟

كل لاعبي النادي الأهلي ان شاء الله ستظهر بصورة رائعة أمام اتحاد جدة هذه هي مباريات النادي الأهلي وهذه هي المباريات التي يعود من خلالها المارد الأحمر بنتائج رائعة وان شاء الله قادرين على الفوز.

ما عي ذكرياتك مع الأهلي فى كأس العالم للأندية ؟

ذكريات كثيرة الحمدلله أنا كنت قائد للأهلي فى ثلاث بطولات من 4 شاركت بهم من بينهما برونزية كأس العالم للأندية 2006 وهي من اغلي الإنجازات الحمدلله لي فى مسيرتي الكروية، ولكن كانت ذكريات لا تنسي وجميلة وتاريخية.