نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستديو التحليلي (مونديال السعودية).. طارق السعيد يُحلل مباراة الأهلي واتحاد جدة مع "دوت الخليج الرياضي": كيف يفوز المارد الأحمر على العميد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم موقع "دوت الخليج الرياضي" لقرائه الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة ضمن إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي واتحاد جدة

ويستضيف موقع "دوت الخليج الرياضي" طارق السعيد لاعب الأهلي السابق الذي تحدث عن مواجهة الأهلي واتحاد جدة السعودي بكأس العالم للأندية وخطة إيقاف خطورة الفرنسي كريم بنزيما لاعب العميد.

وعلق طارق السعيد على مواجهة الأهلي واتحاد جدة السعودي: "مباراة صعبة جدا، لا يوجد شك أن المباراة ستكون من العيار الثقيل. الأهلي سيواجه نجوم كبار على مستوى عالي مثل كريم بنزيما وكانتي، حدث ولا حرج على كم النجوم في صفوف الفريق السعودي".

الحالة الفنية والبدنية كلمة السر

وأكمل طارق السعيد: "أتمنى أن يكون لاعبو الأهلي في الحالة الفنية والبدنية العالية؛ لأنه من المهم جدا أن نخرج من تلك اللقاء بنتيجة إيجابية تمكن الفريق من التأهل إلى الدور قبل النهائي".

واسترسل: "المباراة صعبة للغاية لكن الأهلي قادرًا على الفوز، لاسيّما وأن لاعبي الأهلي عودوا الجمهور أنهم دائما يكونوا في الموعد ودائما على مستوى المباريات الكبيرة. لو ظهر الفريق بحالة بدنية وفنية عالية سيتخطوا عقبة الفريق السعودي".

تحليل فني.. كيف يوقف الأهلي خطورة بنزيما

وعن خطة إيقاف كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة علق السعيد: "الفرنسي من اللاعبين المتحركة دائما في المنطقة الهجومية، ليس مهاجمًا صريحًا ولا بد أن تكون مراقبة النجم الفرنسي بلاعب واثنين، إذا ما رواغ الأول يجد اللاعب الآخر في انتظاره".

وأكمل لاعب الأهلي السابق: "مراقبة الفرنسي بالعين مهمة جدًا، لأن اللاعب إذا تحرك في المساحة يجد مدافعًا يغطي تلك المساحة هذا الأمر مهم جدا للحد من خطورة كريم بنزيما".

هل يستطيع الأهلي التأهل لنهائي المونديال للمرة الأولى بتاريخه؟

واختتم طارق السعيد تصريحاته مجيبًا على سؤال يتعلق بإمكانية تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لنهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى بتاريخ القلعة الحمراء: "أتمنى فوز الأهلي ووصله للدور النهائي ولكن لا يجب أن نستبق الأحداث. يجب أن نركز على مباراة اتحاد جدة وننتظر ماذا يحدث فيها، ومن ثم نتابع الأمور".

وتبدأ أحداث مباراة الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا ضد اتحاد جدة بطل الدوري السعودي في تمام الساعة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة بمدينة جدة في ختام منافسات الدور الثاني.

ويضرب الفريق الفائز من مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية موعدًا قويًا مع فلومينسي البرازيلي.

