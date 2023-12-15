نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والوحدة فى دوري روشن.. تعديل بسبب كأس العالم للاندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف نادي الهلال نظيره الوحدة مساء اليوم، الجمعة، في إطار مواجهات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2023-24.

ستقام المباراة في ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة. يتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، حاز عليها من 16 مباراة، حيث حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في لقاءين، دون أن يتعرض للهزيمة محليًا حتى الآن.

تم تغيير موعد المباراة التي كان من المقرر أن تقام الثامنة مساءً، الجمعة، بسبب تداخلها مع مباراة اتحاد جدة والأهلي في كأس العالم للأندية. أعلنت رابطة أندية الدوري السعودي للمحترفين عن تعديل موعدها لتبدأ السادسة مساءً، الجمعة، بتوقيت السعودية.

بالإضافة إلى ذلك، يلتقي الأهلي باتحاد جدة في كأس العالم للأندية الليلة في ملعب الملك عبد الله الرياضية بجدة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن ربع نهائي البطولة. اعتبر هذا اللقاء من أهم التحديات للأهلي في الموسم الحالي، حيث تأهل اتحاد جدة بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في افتتاح البطولة.