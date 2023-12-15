نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون السفاح.. تسريب تشكيل اتحاد جدة أمام الأهلي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعاشقي كرة القدم، في الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري، موعد انطلاق القمة العربية المرتقبة بين الأهلي واتحاد جده، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الجوهرة المشعة.

- تشكيل اتحاد جدة ضد الأهلي في مونديال الأندية

واستقر الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب الاتحاد، على خوض مواجهة بطل إفريقيا بنفس تشكيل مواجهة أوكلاند سيتي النيوزلندي في افتتاحية المونديال والتي انتهت بفوز العميد بثلاثة أهداف نظيفة.

حيث سيواصل المهاجم المغربي عبد الرازق حمد الله غيابه عن تشكيل الفريق، ليكون كالتالي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

في الدفاع: مهند الشنقيطي- زكريا هوساوي- أحمد حجازي- حسن كادش

في الوسط الدفاعي: فيصل الغامدي- فابينيو

في الوسط الهجومي: إيجور كورنادو- نجولو كانتي- رومارينيو

في الهجوم: كريم بنزيما.

- تردد قنوات السعودية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.