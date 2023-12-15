نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والوحدة في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتطلع الهلال لتعزيز صدارته لدوري "روشن" السعودي للمحترفين عندما يواجه الوحدة في الجولة السابعة عشرة. يدخل الهلال المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد تحقيقه الانتصارات في آخر تسع مباريات بالدوري السعودي، من بينها الفوز على الشباب والأهلي والنصر.

يحتل الهلال صدارة جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، بينما يأتي الوحدة في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

موعد المباراة:



تقام المباراة في ملعب "استاد الأمير فيصل بن فهد" بالملز يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023. تبدأ المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

تردد القنوات الناقلة:



تنقل المباراة عبر قناة SSC Extra HD 2 بتعليق عبدالعزيز الزيد.

طريقة تثبيت تردد قناة الرياضية السعودية SCC HD:

1. قم بضبط تردد 12380 على القمر الصناعي عرب سات.

2. اختر معامل تصحيح الخطأ 5/6.

3. اختر استقطاب رأسي.

4. ضبط معدل الترميز إلى 27500.

5. اضغط على بحث للعثور على القناة وقم بتعديل موقعها لسهولة الوصول.

البث المباشر:



يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والوحدة عبر تطبيق "شاهد" بتقنية SD، وهو مجاني للمتواجدين في المملكة العربية السعودية.