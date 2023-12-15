نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الثانية في تاريخ الدوري الإنجليزي.. مشهد مثير في مباراة شيفيلد أمام لوتون القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق شيفيلد يونايتد لمواجهة نادي لوتون تاون، وذلك في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر الجاري.

للمرة الثانية في تاريخ الدوري الإنجليزي

وتشهد مباراة شيفيلد يونايتد ولوتون تاون تواجد الحكم سام أليسون، لإدارة المباراة داخل المستطيل الأخضر من ملعب برامول لين، في منافسات الدوري الإنجليزي.

وللمرة الثانية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز وبعد مرور 15 عاما، يحل علينا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حكما من أصحاب البشرة السمراء.

ويحل فريق شيفيلد يونايتد المركز 20 والأخير من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، بينما يقع لوتون تاون في المركز 19 برصيد 9 نقاط.

ويذكر أن مواجهة فريق شيفيلد يونايتد وفريق لوتون تاون، ستكون في جولة(البوكسينج داي)، وسميت بهذا الإسم، نسبة إلى أن هذا اليوم إجازة في إنجلترا، ويقوم الأغنياء بتوزيع الهدايا على الفقراء.