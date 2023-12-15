نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. الصن: باريس سان جيرمان يرغب في ضم كاسيميرو.. ميرور: ديفيد دي خيا يثير التكهنات حول العودة لمانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الجمعة الموافق 15-12-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

باريس سان جيرمان يرغب في ضم كاسيميرو

يهتم باريس سان جيرمان بالتعاقد مع لاعب خط وسط مانشستر يونايتد البرازيلي كاسيميرو البالغ من العمر 31 عامًا، والذي تم ربطه أيضًا بالانتقال إلى الهلال السعودي. (صن)

يكافح مانشستر يونايتد للعثور على مشتري للمهاجم الإنجليزي جادون سانشو، 23 عامًا، حيث يُعتقد أن أجره الذي يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع يمنع الفرق من التوقيع مقابل 73 مليون جنيه إسترليني. (صن)

يراقب مانشستر يونايتد مهاجم شتوتجارت وغينيا البالغ من العمر 27 عامًا سيرهو غيراسي، الذي يمكنه مغادرة الفريق الألماني في يناير مقابل أقل من 20 مليون يورو (17.25 مليون جنيه إسترليني). (سكاي سبورتس)

يعتقد مايكل إيمينالو، مدير كرة القدم في الدوري السعودي للمحترفين، أنه سيكون من الصعب إقناع مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح البالغ من العمر 31 عامًا بالانضمام إلى الدوري في يناير. (سكاي سبورتس)

أثار حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق الإسباني ديفيد دي خيا، 33 عامًا، مرة أخرى التكهنات حول عودة وشيكة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال منشور غامض على وسائل التواصل الاجتماعي. (ميرور)

فياريال يرغب في ضم سيدريك سواريس

فياريال مهتم بمدافع أرسنال البرتغالي سيدريك سواريس البالغ من العمر 32 عامًا. (إي إس بي إن)

سيفكر مانشستر يونايتد في المبيعات في يناير إذا كانت أي صفقة ستساعد في تخفيف مخاوفهم بشأن اللعب المالي النظيف ولا تضعف فريق المدرب إريك تين هاج بشكل غير مبرر. (مانشستر ايفننج نيوز)

يرغب أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لتوتنهام، في التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير. (ستاندارد)

أثارت عودة مدافع فولهام الإنجليزي، توسين أدارابيويو، البالغ من العمر 26 عامًا، إلى لياقته البدنية، الاهتمام قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير. (ديلي ميل)

أرسنال يرغب في ضم آرثر فيرميرين

أرسل كل من أرسنال وتوتنهام كشافين لمشاهدة لاعب خط الوسط البلجيكي آرثر فيرميرين البالغ من العمر 18 عامًا وهو يلعب مع رويال أنتويرب في فوزهم المذهل على برشلونة في دوري أبطال أوروبا. (90 دقيقة)

اتصل نادي آر بي لايبزيج مرة أخرى بليفربول للتعبير عن رغبته في الاحتفاظ بالجناح البرتغالي فابيو كارفاليو البالغ من العمر 21 عامًا، على الرغم من رغبة الريدز في عودته من فترة الإعارة بسبب قلة وقت اللعب. (فابريزيو رومانو)