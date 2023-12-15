نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مونديال الأندية.. كولر يقرر منح تعليمات خاصة لمدافع الفريق استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي منح تعليمات خاصة لمحمد عبد المنعم لاعب الفريق استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية.

وطالب مارسيل كولر من محمد عبد المنعم بضرورة غلق المساحات على كريم بنزيما وخاصة في الضربات الركنية.

يسعي مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تحقيق الفوز على اتحاد جدة والتأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتعادل الأهلي مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري سلبيًا ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة اتحاد جدة ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها مساء اليوم على ملعب الجوهرة المشعة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

تنقل مباراة الأهلي واتحاد جدة ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية على قناة ssc sports hd 1 وssc sports hd 5 المالكة لحقوق مباريات كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.