نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا المونديال| قبل ساعات من قمة العرب.. الأهلي ناوي واتحاد جدة غاوي (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة اليوم الجمعة مواجهة مرتقبة من الجميع، يتلهف لها الجماهير ليأتي اليوم الذي طال انتظاره بشوق ولهفة وهو لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية لعام 2023.

قمة العرب بين الأهلي واتحاد جدة

ويدخل نادي الأهلي اليوم وهو ناوي على الفوز وحصد الثلاث نقاط وخطفهم من أرضية الملعب ضد الاتحاد، والخروج من هذه المواجهة بالفوز، ليدخل السعادة والسرور في قلب جماهيره المنتظره هذا اليوم الذي يشبه "حلبة المصارعة".

وفي الجانب الأخر يأمل جماهير فريق اتحاد جدة السعودي في كسر طموح النادي الأهلي بالفوز، وسعي لاعبي الاتحاد في السيطرة على مجريات المباراة كما سيطر على فريق كلاوند سيتي ونجح في خطف ثلاث أهداف والخروج من المواجهة بشباك نظيفة دون أن تسكن شباكه أي هدف من الفريق المنافس، وهذا ما جعله يتأهل لملاقاة الفريق الأحمر.

فا منذ أن فاز الاتحاد على أوكلاند سيتي زادت الرغبة والطموح لدى الجماهير السعودية، وكذلك الثقة في فريقهم لكي يركب لاعبي اتحاد جدة القطار ويتخطى عقبة اليوم ويصلوا لملاقاة السيتي.

واستفز جماهير الاتحاد النادي الأهلي بتصريحات مثيرة تجعل كل لاعب من الأحمر يقف مع نفسه ويراجع حساباته في كل خطوة في الملعب والحفاظ على نظافه الشباك سليمة والخروج من هذه المواجهة بالثلاث نقاط.

فهناك من وعد المذيع أثناء اللقاء معه، إذا فاز الأهلي على الأتحاد سيعطيه 10000ريال هدية، وهناك من تحدث قائلا: " هاتوا الأهلي"، وأخر:"واحد اتنين الطعمية راحت فين".

وقد أشار مشجع فريق الاتحاد: "الأهلي المصري ليس تقليلًا منه ولكنه لم يفوز علينا، اتقابلنا في 2005، وفوزنا عليهم وخرجناهم فا أن شاء الله مش هيكون عقبة لإن إحنا الاتحاد".

واختتم حديثه: "الكرة لا تعرف كبير وصغير وإن شاء الله إذا وصلنا لمواجهة السيتي في النهائي أن شاء الله نفوز ونهز الملعب"

وبهذا ينوي الأهلي إثبات ذاته في هذه المواجهة ويدخل بكل حماس وإصرار على الفوز، كما أن الاتحاد دائما غاوي الفوز في هذه المواجهات الهامة.

وبحساب تاريخ مواجهات الفريقين يشير إلى أن الأهلي والاتحاد تقابلا مع بعضهما في ثلاث مواجهات سابقة، حيث فاز الاتحاد في جميعها:

وكانت المواجهة الأولى في عام 1995 في بطولة الأندية العربية، وانتهت بفوز الاتحاد بهدف نظيف، والخروج بشباكه نظيفة.

المواجهة الثانية كانت في عام 2001 في بطولة السوبر السعودي، وانتهت بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين من الأحمر.

والمواجهة الثالثة كانت في عام 2005 في كأس العالم للأندية، وانتهت بفوز الاتحاد بهدف نظيف دون رد فعل من الأهلي.

وبهذا يثبت أن الأهلي يدخل المواجهة اليوم وهو ناوي على الفوز وكسر حاجز الخسارة، كما أن الاتحاد الغاوي دائما أن يهزم الفريق الأحمر، ويستكمل سلسلة انتصاراته ويخطف الفوز اليوم من الأهلي.

وتقام المواجهة اليوم الجمعة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره اتحاد جدة السعودي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما ستقام المباراة على ملعب الملك عبدالله الرياضي في مدينة جدة.