نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا المونديال.. الشحات يهدد نجم ريال مدريد وخيانة قادمة لـ أبوتريكة وخطوة واحدة للهيمنة على الكرة العربية والإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحمل مواجهة الأهلي واتحاد جده السعودي، أهمية كبيرة في الشارع الرياضي المصري والعربي، في ظل تأهل الفائز إلى نصف نهائي البطولة وضمان حصد ميدالية في المونديال.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الجوهرة المشعة.

- الشحات يهدد كروس وتريكة

وتأتي تلك المباراة بمثابة فرصة لحسين الشحات نجم الأهلي، لكسر بعض الأرقام المميزة في تاريخه، بعد مشاركته في 3 نسخ سابقة بالمونديال، حيث يمتلك الشحات 3 أهداف، وذلك يعني أن يتبقى له هدف لمعادلة محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق.

الشحات نجح في المشاركة في 12 مباراة في المونديال 10 منهم بقميص الأهلي ومباراتين بقميص العين الإماراتي.

- إنجازا جديدا ينتظر الأهلي

وفي حال نجح المارد الأحمر في حسم المباراة المرتقبة أمام الاتحاد، فإنه قد اقترب خطوة من الحصول على ميدالية جديدة، ليزيد عدد إنجازاته في البطولة إلى 4 ميداليات في كأس العالم للأندية، برونزيات نسخ 2006 و2020 و2021، ويتربع على عرش الكرة الإفريقية والعربية في البطولة.