نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا المونديال| إيقاف السفاح وتعطيل الدينامو.. 3 نجوم في الأهلي يعطلون "ألغام" اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، العديد من الخطط في موقعة اتحاد جدة السعودي، مساء اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وتأهل العميد، صاحب الأرض والجمهور إلى هذه المباراة عقب اكتساح نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي، في المباراة الافتتاحية من المونديال، بثلاثة أهداف دون رد.

- كولر يغلق مفاتيح لعب الاتحاد

وحرص مدرب الأهلي على مراقبة أداء وأسلوب لعب قريب الاتحاد في كأس العالم، للوقوف على نقاط الضعف والقوة الموجودة داخل الفريق، لتحقيق الانتصار عليه أمام جماهيره.

ويخطط كولر لفصل خط وسط الاتحاد عن الحط الأمامي بشكل قاطع عن طريق الاستفادة من سرعات مروان عطية وإمام عاشور، أمام بطئ لاعبي وسط الاتحاد، ومراقبة الدبابة السمراء الفرنسي نجولو كانتي بشكل مستمر، لإيقاف خطورة هجمات القادمين من الخلف التي ظهرت بقوة في المباراة الماضية.

كما بهدف السويسري، إلى تحجيم وشل قدرات المهاجم المخضرم العالمي، كريم بنزيما، والذي يتمتع بقدرته في إحراز الأهداف من أنصاف الفرص، عن طريق تقليل قدرة ظهيري العميد على إرسال عرضيات بشكل وفير، مع مراقبته مراقبة لصيقة، حيث سيكون محمد عبد المنعم له الدور الأبرز في إيقاف بنزيما.

- تردد قنوات السعودية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.