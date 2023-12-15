نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثي لا يعرف الرحمة.. مفاجأة في تشكيل الهلال أمام الوحدة بالدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، على تشكيل فريقه أمام نظيره الوحدة، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من دوري روشن 2023، والتي تقام بعد ساعات قليلة.

- موعد مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي

ومن المنتظر أن تبدأ أحداث المباراه في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري بتوقيت السعودية، والسادسة بتوقيت القاهرة.

- تشكيل الهلال ضد الوحدة في دوري روشن

ويسعى خيسوس لبدء المباراة بالقوة الضاربة خاصة في خط الهجوم لحسم اللقاء والحفاظ على فارق النقاط وإدارة ترتيب دوري روشن، حيث سيتضمن تشكيل الزعيم كل من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي ال بليهي - كوليبالي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سافيتش - محمد البريك - روبين نيفيز.

خط الهجوم: سالم الدوسري - ميتروفيتش - مالكوم.

- القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة أحداث ومباريات الدوري السعودي للمحترفين 2023، عبر شاشة قنوات السعودية الرياضية "SSC"، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة داخل المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، وعبر مختلف الأقمار الصناعية.