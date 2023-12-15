نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات مثيرة من تشافي قبل مباراة برشلونة أمام فالنسيا في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على مواجهة فريقه غدًا أمام مضيفه فالنسيا ضمن مباريات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

تشافي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:" مواجهة فالنسبا تعد بمثابة مباراة نهائية، نحن بحاجة إلى النقاط لأننا لا نقدم أداءً جيدًا كما ينبغي في الدوري".

وأضاف:" الهزيمة أمام ريال مدريد وجيرونا تلقي بثقلها علينا وهذه مباراة صعبة للغاية لأن فالنسيا في ميستايا هو فريق صعب للغاية وخصم معقد".

وتابع:"لدي علاقة رائعة مع الرئيس، مع ديكو، مع يوستي... ما يفاجئني هو أنه عند المنعطف الأول ينزل الناس من القارب، عندما يجب أن نكون جميعًا متحدين أكثر من أي وقت مضى".

وزاد:" وأنا لا أفعل ذلك. نرى ذلك في وسائل الإعلام. علينا أن نؤمن بالفريق أكثر من أي وقت مضى".

وواصل:"لم أفكر بالاستقالة، أنا متحمس للغاية، حان الوقت لكي أكون متماسكًا وهادئًا واكتسب الثقة. أنا أؤمن بالمشروع أكثر من أي وقت مضى، نحن متحدون، تحدثت أمس مع ديكو، الأمور جيدة".

وأشار:"لدينا غرفة تبديل ملابس رائعة، الجميع يشعر بالإحباط عندما لا تسير الأمور على ما يرام، لكنهم حتى الموت مع الجهاز الفني والنادي".

وأوضح:"لم أشعر بالوحدة اطلاقًا، أولًا لأن لدي طاقم التدريب والرئيس وأصدقائي. لا أشعر بالوحدة: لا لابورتا ولا ديكو ولا يوستي ولا من قبل جوردي كرويف أو ماتيو اليماني، من الداخل نحن إيجابيون".

واستطرد:"حدث لنا هذا العام الماضي، نفس النمط يتكرر. الموسم الماضي في أكتوبر أرادوا التخلص من كل شيء وفي النهاية كان موسمًا رائعًا. آخر شيء حدث في النادي هو أننا بدأنا بشكل سيء وانتهينا من ذلك. لكن حسنًا. قبل خمسة أشهر كنا في الشارع نحتفل بلقبين".

وزاد:"الآن عند المطب الأول يحدث ذلك مرة أخرى، وهذا ما يفاجئني، نحن مشجعي برشلونة يجب أن نتحد".

واستمر في حديثه:"أعتقد أن هناك عدم واقعية فيما يتم شرحه. إنها لحظة ثقة: يمكنك الفوز بأربعة ألقاب، عليك أن تؤمن أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى الإيمان بالمشروع".

وأشار:"الجماهير مع الفريق، المشكلة ليست فيهم، إنهم 10/10 في الشارع يشجعونني. نحن في مجموعة صغيرة من النتائج الغير جيدة، واحدة منها لا تؤثر على الإطلاق. تلك التي لها الوزن هو خسائر جيرونا ومدريد وعلينا التعافي وهناك وقت للتعافي، مع الجماهير لا توجد مشكلة".

وأكمل:"في كثير من الأحيان يكون الأمر مريحًا للتحسن ومواصلة العمل، الأمر يتعلق بالأداء وإذا لم تكن هناك نتائج فسيتعين على المدرب الرحيل في نهاية الموسم. لا أعرف ما إذا كان هذا ظالما أم لا، لكنه يولد توترًا غير طبيعي".

واستطرد:"أتلقى الرسائل وكأن كل شيء عبارة عن جنازة، أحاول تجريد نفسي لكني أتلقى الرسائل وكأن والدي أو أمي قد ماتوا، بالمناسبة، لم يهنئني أحد منكم على التأهل في دوري أبطال أوروبا في آخر مؤتمر لي بعد مباراة انتويرب".

ورد على سؤال هل فكر في الرحيل قائلًا:"على العكس تمامًا، أشعر بالرغبة في المزيد من العمل والمزيد من الاهتمام، مع المزيد من المسؤولية، لا أريد أن أفشل وبالأخص في نادي حياتي".

وأتم:"نحن نعرف مطالب برشلونة، هنا عليك الفوز وتلعب بشكل جيد".