نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمن الغلبة؟.. تاريخ مواجهات الهلال والوحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره فريق الوحدة اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر الحالي بستاد الأمير فيصل بن فهد في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والوحدة

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والوحدة مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والساعة السادسة بتوقيت السعودية والدوحة.

ترتيب الهلال والوحدة

ويحتل الزعيم الهلالي المركز الأول بجدول ترتيب روشن برصيد 44 نقطة بعد تحقيق 14 فوز وتعادلين ولم يخسر بينما يأتي الوحدة في المركز التاسع برصيد 22 نقطة حيث فاز خلال 7 مباريات وتعادل بلقاء وخسر ثمانية.

تاريخ مواجهات الهلال والوحدة

والتقى الهلال والوحدة خلال 20 مباراة بالدوري وحقق الأول الفوز بستة عشر منهم وانتصر الآخر بمباراة وحسم التعادل نتيجة مبارياتهم 3 مرات وسجل الزعيم 50 هدف واستقبلت شباكه 17 اخرين.

نتيجة اخر 5 مباريات بين الهلال والوحدة

حسم التعادل الإيجابي 1/1 مباراة الهلال والوحدة يوم 12 مايو 2023 " كأس الملك".

وتعادل الهلال مع نظيره الوحدة بثلاثة أهداف لكل منهم يوم 2 مارس بنفس العام بالدوري.

وفاز الهلال على الوحدة بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهم يوم 16 سبتمبر 2022.

وخسر الهلال من الوحدة بنتيجة ثقيلة 4/2 يوم 11 مارس 2021.

وتلقى الزعيم الهزيمة مرة أخرى من الوحدة بهدفين مقابل هدف يوم 13 ديسمبر 2020.