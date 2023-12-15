نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو المونديال..عبدالناصر زيدان: الأهلي يخوف أي حد والخطيب ضاعف المكافأت قبل مباراة اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي عبدالناصر زيدان، على مباراة الأهلي واتحاد جدة المرتقبة، والتي ستقام مساء اليوم الجمعة على على ملعب الجوهرة، في إطار ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وقال زيدان عبر تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس، إن الجميع يخاف من الأهلي بعدما حصد جميع البطولات في الموسم الماضي.

وأضاف، أن اتحاد جدة فريق كبير ولديه جماهير كبيرة، وستكون مباراة مثير بين بطل إفريقيا وبطل أسيا.

وتابع، رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ضاعف المكافأت الخاصة بمباراة اتحاد جدة، حرصا منه على تشجيع اللاعبين لتحقيق الفوز في المباراة.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة اتحاد جدة ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها مساء اليوم على ملعب الجوهرة المشعة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

تنقل مباراة الأهلي واتحاد جدة ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية على قناة ssc sports hd 1 وssc sports hd 5 المالكة لحقوق مباريات كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.