حسام حمادة يعلن تشكيل المصري للكرة النسائية لمباراته أمام اتحاد بسيون

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسام حمادة المدير الفني لفريق المصري للكرة النسائية، عن تشكيلته المختارة لمباراته بالجولة العاشرة من الدوري الممتاز والتي تجمعه بضيفه فريق اتحاد بسيون والمقرر إقامتها في الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة على ملعب النادي المصري الاجتماعي.

تشكيل المصري لمواجهة اتحاد بسيون

جاء التشكيل على النحو التالي:

نورا مندور لحراسة المرمى، شهد يوسف، عايدة عبد القادر ، ماهيتاب حسني، حنين احمد لخط الظهر ، فرح الشواربي، هالة المحمدي ، عزة وحيد لخط الوسط، جنى منير ، أسماء قنديل ، سهام شعبان لخط الهجوم.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من مريم قاسم، شهد محمد، سارة المغربي،رحمة نجيب، جنة يوسف، يارا السيد، ياسمينا عصام.

سهام شعبان لاعبة المصري ضمن قائمة منتخب مصر للسيدات تحت 20 عامًا استعدادًا لمواجهة الكاميرون

تلقت إدارة النادي المصري، خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء سهام شعبان بركات لاعبة فريق المصري لكرة القدم النسائية للانضمام للمعسكر المفتوح لمنتخب مصر للسيدات تحت 20 عامًا والذي يبدأ بالقاهرة في السابع عشر من ديسمبر الجاري ويستمر لنحو اسبوعين.

يستعد المنتخب لخوض مباراتيه أمام نظيره الكاميروني بتصفيات كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا والمقرر إقامتهما في الثاني من يناير المقبل بالإسكندرية وفي الحادي والعشرين من الشهر ذاته بالكاميرون.

الجدير بالذكر أن اللاعبة سهام شعبان والبالغة من العمر ستة عشر عامًا تجيد اللعب في مركزي خط الوسط المهاجم ورأس الحربة وقد ظهرت اللاعبة بمستوى متميز للغاية خلال مباريات المصري بالدوري وهو الأمر الذي جعلها محل إشادة المدير الفني لمنتخب مصر محمد كمال.