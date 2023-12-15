نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهى الجدل.. مدير الدوري السعودي يحبط جماهير الاتحاد والهلال بشأن صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



ارتبط اسم الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بالرحيل إلى صفوف كبار أندية الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير، بعد محاولة ضمه الصيف الماضي والتي لم تنجح.

ويواصل مسؤولو روشن، تطبيق سياسة استقطاب اللاعبين الأجانب هذا الموسم إلى الدوري السعودي مثل ما حدث مع كريم بنزيما وكانتي وفابينيو وفيرمينيو ونيفيز وسافيتش وكوليبالي وهندرسون ورياض محرز وفيجا وجوتا وماكسيمن وفرانك كيسيه ولابورت.

- حقيقة رحيل صلاح إلى السعودية

وحسم مايكل إيمينالو، مدير كرة القدم في الدوري السعودي، موقف صلاح في حوار صحفي لشبكة "سكاي سبورت" قائلا:" صلاح أصبح في نفس مكانة رونالدو وميسي وبنزيما ودي بروين، وقت ما تعرف ان يمكنك ضمهم ستتحرك سريعا".

وتابع:" لا نرغب أن نظهر في مشهد الذي يضغط لحسم الصفقة، نحترم جميع الأطراف ونعلم جيدا أن صلاح يشعر بسعادة كبيرة داخل قلعة أنفيلد".

وأكد:" حال رغبة اللاعب في خطوة جديدة، بالطبع سيكون بالنسبة لنا هو اللاعب المنتظر، لن نتحرك لضم اللاعب في يناير القادم، احتراما لفريق ليفربول".

وأختتم:" سأشعر بسعادة كبيرة إذا أصبح صلاح متاحا للرحيل، ولديه نية ورغبة في الانضمام إلى روشن".