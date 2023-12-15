نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "خليفة ريكيلمي".. أول خطوات برشلونة لضم الصفقة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل إدارة نادي برشلونة الإسباني، العمل على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الحالي، بعد تراجع مستوى ونتائج الفريق في الفترة الماضية في مختلف البطولات سواء المحلية أو القارية.

ويضع تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا، الخط الأمامي ووسط الملعب الهجومي، في أولوية التعاقدات الصيفية هذا الموسم.

- برشلونة يفاوض نجم ريفيربليت

وأكدت قناة تي واي سي الأرجنتينية، أن إدارة برشلونة ترغب في التعاقد مع كلاوديو إتشيفيري، صانع ألعاب نادي ريفيربليت الأرجنتيني في الموسم القادم.

وتابعت القناة الأرجنتينية، أن البارسا يرغب في دفع مبلغ أكبر من قيمة الشرط الجزائي في عقده الذي يبلغ 25 مليون يورو، للحصول على فرصة تقسيط الصفقة، لأن حال دفع الشرط الجزائي فقط، سيتم تسليمه لإدارة فريقه كاملا بنظام الكاش.

وأختتمت القناة الأرجنتينية، أن حتى اللحظة الحالية، لا يوجد أي رد سواء بنعم أم لا، لاهتمامات برشلونة، خاصة وأنه يبلغ 17 عاما، ولا يمكنه المغادرة إلى أوروبا الا في العام القادم.