نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي نصوحي رئيسًا لبعثة الزمالك في أنجولا استعدادًا لمواجهة ساجرادا في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تكليف رامي نصوحي، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في أنجولا، استعدادًا لخوض مباراة ساجرادا المقبلة، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 20 ديسمبر الجاري.



ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.



وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الجمعة، عقب خوض مباراة المصري أمس الخميس ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا السبت، على ملعب النادي في إطار الاستعداد للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



موعد مباراة الزمالك المقبلة في الكونفدرالية



يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق ساجرادا الأنجولي، في اللقاء المقرر له يوم 20ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.