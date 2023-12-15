نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا المونديال| الأهلي أمام اتحاد جدة.. ما القناة الناقلة لقمة العرب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتزايد عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عبر محرك البحث "جوجل" من أجل معرفة القناة الناقلة لقمة العرب، حيث سيقام مساء اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 مواجهة نارية بين فريقي الأهلي واتحاد جدة، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2023.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الاتحاد اليوم الجمعة على ملعب "الجوهرة المشعة" بجدة، وذلك في إطار الدور ربع النهائي من مونديال الأندية 2023.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في كأس العالم للأندية

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي والاتحاد اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية؟

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتحاد مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD وSSC 5HD.

قناة SSC HD على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC HD على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.