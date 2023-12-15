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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات القسم بالقسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - جدول مباريات القسم بالقسم الثالث
تشهد المجموعة السادسة من دوري القسم الثالث إقامة نبيل هامة وقوية في الثانية والنصف من عصر السبت 16 ديسمبر.
مباريات القسم الثالث
1- شباب قليوب مع البلاستيك
على ملعب مركز شباب قليوب يلتقي فريق شباب قليوب صاحب المركز الخامس بقيادة
ادأحمد عبد النبي برصيد 17 نقطة مع فريق البلاستيك متصدر المجموعة بقيادة أحمد عبد الغني برصيد 26 نقطة.
2- بنها مع المرج
على ملعب نادي بنها يلعب فريق
بنها وصيف المجموعة بقيادة محسن عبد المحسن برصيد 21 نقطة مع فريق المرج صاحب المركز السادس بقيادة أشرف السيد برصيد 14 نقطة.
3- شباب طوخ مع الطيران
على ملعب شباب طوخ يواجه فريق شباب طوخ صاحب المركز الثالث بقيادة محمد خطاب برصيد 17 نقطة فريق الطيران صاحب المركز الرابع بقيادة عمرو ابو الحسن بنفس الرصيد.
4- شباب بطا مع المطرية
على ملعب نادي شباب بطا يحل فريق المطرية صاحب المركز السابع بقيادة عبد الحميد على ميدو برصيد 13 نقطة ضيفًا على فريق شباب بطا صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد مصيلحى برصيد 7 نقاط.
5- هليوبوليس مع القناطر الخيرية
على ملعب نادي هليوبوليس يخوض فريق هليوبوليس صاحب المركز الحادي عشر بقيادة شريف شيفو برصيد 8 نقاط لقاء صعب مع فريق القناطر الخيريه صاحب المركز الثامن بقيادة اسماعيل ضمضم برصيد 13 نقطة.
6- اسكو مع الماظه
على ملعب نادي اسكو يستقبل فريق أسكو صاحب المركز العاشر بقيادة اشرف ابو رجيلة برصيد 11 نقطة فريق الماظه صاحب المركز الثاني عشر بقيادة جمال ترك برصيد 8 نقاط.
7- بهتيم مع شباب ابو السعود
على ملعب نادي بهتيم ولقاء سهل لفريق بهتيم صاحب المركز التاسع بقيادة ياسر عمر برصيد 12 نقطة مع فريق ابو السعود متذيل المجموعة بقيادة تامر الباشا برصيد 3 نقاط
ترتيب المجموعة
1- البلاستيك 26 نقطة
2- بنها 21 نقطة
3- طوخ 17 نقطة
4- الطيران 17 نقطة
5- شباب قليوب 17 نقطة
6- المرج 14 نقطة
7- المطرية 13 نقطة
8- القناطر الخيرية 13 نقطة
9- بهتيم 12 نقطة
10- اسكو 11 نقطة
11- هليوبوليس 8 نقاط
12- الماظه 8 نقاط
13- شباب بطا 7 نقاط
14- ابو السعود 3 نقاط