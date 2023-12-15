نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصري الجنسية وليس حجازي.. من هو يد جاياردو اليمنى داخل اتحاد جده؟ "مفاجأة غير متوقعة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعاشقي كرة القدم العربية الساعات القليلة المقبلة، والتي تنطلق بعدها مواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي المصري واتحاد جده السعودي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

ونجح صاحب الأرض نادي الاتحاد في حسم تأهله إلى هذا الدور بعد الفوز أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي، بثلاثة أهداف دون رد في افتتاحية البطولة.

من هو أيمن عبيد شريك جاياردو؟

اعتاد نادي الاتحاد في السنوات الأخيرة على ضم أبرز لاعبي الدوري المصري مثل كهربا وطارق حامد وأحمد حجازي وسابقا عماد متعب وإسلام الشاطر، إلا أن ظهر اسم جديد داخل قلعة العميد وكان أحد أهم أسباب نجح المدرب الأرجنتيني جاياردو حتى الآن.

حيث تحدثت صحيفة "La Página Millonaria" الأرجنتينية، عن دور المصري أيمن عبيد مترجم جاياردو في مساعدة المدرب بشكل رائع منذ توليه مهمة الفريق هذا الموسم، الذي أصبح أهم قطعة في جهاز المدير الفني.

بدأ عبيد مسيرته في ملاعب كرة القدم عام 2010، كمترجم في نادي النصر ليقضي هناك 4 شهور ثم ينتقل إلى الرائد، ومن بعدها إلى فتحة الانطلاقة بعد انضمامه لجهاز المنتخب السعودي الأول عام 2011.

حيث عمل مع جهاز المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي في منافسات كأس العالم 2018، ليرحل عن الأخضر عام 2019، للانضمام إلى جهاز المنتخب الإماراتي، بطلب من المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، وبعد عمل دام 9 أشهر لينتقل إلى قلعة العميد، نادي الاتحاد.