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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر الأهلي والاتحاد السعودي اليوم الجمعة 23-12-2023 في كأس العالم للأندية،يبحث عشاق الكرة العالمية والعربية في العالم أجمع، عن موعد مباراة الأهلي والاتحاد السعودي اليوم الجمعة، وذلك في دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تقام حاليًا في المملكة العربية السعودية في الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر الجاري.

تجرى منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، خلال الفترة من 12 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 22 من الشهر ذاته، على ملاعب المملكة العربية السعودية.

وتقام البطولة بمشاركة 7 أندية، وهي: “الأهلي، الاتحاد السعودي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مانشستر سيتي الإنجليزي، أوراوا ريد دياموندز الياباني، ليون المكسيكي، وفلومينينسي البرازيلي”.

شهدت المواجهات التي جمعت النادي الأهلي بنظيره الاتحاد تفوقا كاسحا لنمور مدينة جدة، حيث التقى الفريقان تاريخيًا في 3 مواجهات.

أولى المواجهات جمعت بين الأهلي والاتحاد السعودي في البطولة العربية عام 1995، التي أقيمت على الأراضي السعودية، وعرفت فوز الاتحاد بهدف نظيف على الأهلي.

بينما كانت المواجهة الثانية بين الفريقين في بطولة السوبر المصري السعودي نسخة 2001، التي انتهت بخسارة الأهلي 2 /3 في القاهرة.

بث مباشر الأهلي والاتحاد يلا شوت

ثالث المباريات بين الأهلي والاتحاد كانت في كأس العالم للأندية نسخة 2005، وتحديدًا الدور التمهيدي، وقتها سقط الأهلي بهدف نظيف سجله أسطورة الاتحاد محمد نور.

تمكن فريق اتحاد جدة بقيادة النجم الفرنسي العالمي كريم بنزيما، من توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى بطل إفريقيا النادي الأهلي، وذلك عقب الفوز الكبير في مباراة افتتاح المونديال أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة، وقع عليها الثلاثي المميز «بنزيما - نجولو كانتي - رومارينو».

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بينما يخوض النادي الأهلي مباراة الاتحاد، وهو عينه على الفوز فقط لاغير، لا سيما أن الفريق الأحمر مُعتاد على أجواء مونديال الأندية ويمتلك خبرة كبيرة في مشاركات المونديال، وحصد الميدالية البروزنية من قبل في ثلاث مناسبات.

توقيت مباراة الأهلي والاتحاد

بينما تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وفي تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا، بينما في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا، وفي تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا

فلومينينسي بطل كأس كوبا ليبروتدوتس

الاتحاد صاحب الأرض

أوكلاند سيتي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا

ليون بطل دوري أبطال الكونكاكاف

أوراوا الياباني بطل دوري أبطال آسيا

الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا

جوائز بطولة كأس العالم للأندية

البطل: 5 ملايين دولار.

الوصيف: 4 ملايين دولار.

المركز الثالث: 2.5 مليون دولار.

المركز الرابع: 2 مليون دولار.

المركز الخامس: 1.5 مليون دولار.

المركز السادس: مليون دولار.

المركز السابع: 500 ألف دولار.

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ما هو توقيت مباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية؟

يلا شوت متابعة الأهلي والاتحاد، تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد تحديدًا في تمام الساعة:

الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السعودي

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن الفريق يدخل المباراة مساء غد الجمعة لمواجهة فريق الاتحاد السعودي بتشكيل مكون من:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي

- خط الدفاع: على معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني

- خط الوسط: مروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور

- خط الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا وبيرسي تاو

بث مباشر الأهلي والاتحاد السعودي اليوم الجمعة

التشكيل المتوقع لنادي الاتحاد السعودي

المدرب مارسيلو جاياردو لـ فريق الاتحاد الذي يواجه النادي الأهلي في لقاء كأس العالم للأندية الذي يجمع بينهما يوم الجمعة المقبلة بتشكيل مكون من:

- حارس المرمى: مارسيلو غروهي

- خط الدفاع: حسن كادش- أحمد حجازى- زكريا هوساوى- عمر هوساوى

- خط الوسط: نغولو كانتى- فابينو- فيصل الغامدى- جوتا

- خط الهجوم: رومانرينو وكريم بنزيما