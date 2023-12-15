نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالترددات.. 6 قنوات وتطبيق شاهد ينقلون مباراة الأهلي واتحاد جدة في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مباراة الأهلي واتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم، وستكون هذه المواجهة الافتتاحية لبطل إفريقيا، الأهلي، مع شقيقه اتحاد جدة، ممثل المملكة العربية السعودية والدولة المستضيفة، في ما يعتبر كلاسيكو عربي مثير.

تستضيف المباراة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، المعروف أيضًا بالجوهرة المشعة، ومن المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بتوقيت صافرة الحكم الفنزويلي خيسوس فالنزويلا.

تتيح ست قنوات بث فرصة متابعة المباراة، بما في ذلك قناة SSC 1 HD السعودية، وقناة Sport TV1 Portugal البرتغالية، وقناة Arena Sport 5 HD Serbia الصربية، وقناة Arena Sport 1 HD BiH البوسنية، وقناة Max Sport 1 HD البلغارية، وقناة TNT Sports 6 البريطانية، حيث تتميز هذه القنوات بتغطية مشفرة.

تردد القنوات الناقلة للمبارة:

قناة SSC 1 HD السعودية - التردد: 12380 على Arabsat 2B قناة Sport TV1 Portugal - التردد: 12207 على Hispasat 1B/1C/1D قناة Arena Sport 5 HD Serbia - التردد: 11798 على Astra 3A قناة Arena Sport 1 HD BiH - التردد: 11387 على Eutelsat W2 قناة Max Sport 1 HD البلغارية - التردد: 11475 على Turksat 1C قناة TNT Sports 6 البريطانية - التردد: 11344 على Astra 3A

يمكن أيضًا مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد الذي يحمل حقوق بث المباريات عبر الإنترنت. يُفضل التحقق من التفاصيل والترددات قبل بداية المباراة للتأكد من الحصول على المعلومات الصحيحة.