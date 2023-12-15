أحمد جودة - القاهرة - فوز مصر المقاصة على مكادي وتعادل غزل المحلة مع طنطا بدورى المحترفين

تعادل فريق طنطا مع فريق غزل المحله دون أهداف بالجولة الثانية عشر للقسم الثاني دوري المحترفين.

وأضاع طنطا ضربه جزاء في نهايه الشوط الأول عن طريق لاعبه محمد عاطف تصدى لها حارس المحلة.



وفي المباراة الثانية اقتنص فريق مصر للمقاصة فوزا مهما من فريق مكادى بهدفين مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بتعادل الإيجابي بهدف لمثله تقدم مكادى بهدف محمود سيد في الدقيقة 25 وتعادل مصر للمقاصة بهدف عكسي بعد عرضية يوسف عطاى سجلها لاعب مكادى في مرماه.



وفي الدقيقة الاخيرة من اللقاء تمكن مصر للمقاصة من تسجيل الهدف الثاني.



وتختتم الجوله السبت بلقاء وادي دجلة مع فريق حرس الحدود

ترتيب المجموعة

1-بتروجيت 26 نقطة

2- لافيينا 22 نقطة

3- غزل المحلة 22 نقطة

3-حرس الحدود21نقطة

4-وادي دجلة21 نقطة

6- السكة الحديد 19 نقطة

7- بترول اسيوط 19 نقطة

8- راية 18 نقطة

9- القناة 17 نقطة

10-ابو قير للاسمده 16 نقطة

11- طنطا 16 نقطة

12- بروكسي 16 نقطة

13- دكرنس 15 نقطة

14-وي14 نقطة

15- اسوان 14 نقطة

16-مكادي12 نقطة

17- مصر للمقاصة 9 نقاط

18-النجوم 9 نقاط

19- جمهوريه شبين 7 نقاط

20-النصر للتعدين4 نقاط