كولر يحاضر لاعبي الأهلي قبل مواجهة الاتحاد في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة ختامية للاعبي الفريق قيل التحرك إلى ملعب الجوهرة بمدينة جدة استعدادا لخوض مباراة اتحاد جدة السعودي، بكأس العالم للأندية.

كولر يحاضر لاعبي الأهلي قبل مواجهة الاتحاد

وشهدت المحاضرة التأكيد على المهام المطلوبة من اللاعبين في مباراة اليوم أمام اتحاد جدة من أجل تحقيق الفوز والصعود إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وحذر المدير الفني خلال المحاضرة، من التسرع في إنهاء الهجمات وعدم استغلال الفرص، كما حذر دفاعاته من ارتكاب الأخطاء أمام المرمى، خاصةً مع تميز المنافس بوجود عناصر قادرة على تحويل الكرات الثابتة إلى أهداف.

وتقام مباراة الأهلي واتحاد جدة، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة بمدينة جدة في لقاء الدور ربع النهائي للبطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

ويخوض الأهلي بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، وحقق الميدالية البرونزية في ثلاث مرات خلال مشاركاته.

وتأهل اتحاد جدة السعودي إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بثلاثية دون رد في مباراة الدور التمهيدي.