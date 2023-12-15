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أحمد جودة - القاهرة - فوز شبان قنا وطهطا وشباب طامية وتعادل المنيا في جولة درامية مثيرة بالقسم الثاني

تمكن فريق شبان قنا من تحقيق فوزا صعبا على فريق اسمنت اسيوط بهدف دون رد سجله أحمد أسعد ضمن مباريات الجولة الثامنة بدورى القسم الثاني.



- فوز فريق طهطا على فريق قوص بهدف دون رد.



-تعادل فريق الالومنيوم مع فريق الاقصر بهدف لمثله تقدم الالومنيوم بهدف سجله تسلم رمضان في الشوط الأول وتعادل رشيدى للاقصر في الشوط الثاني.



-تعادل فريق ملوى مع فريق كيما اسوان سلبيا.



وحصل فريق ديروط على راحة هذا الاسبوع

المجموعة الثانية

-فوز فريق مركز شباب طاميه على فريق تليفونات بني سويف بثلاثية نظيفة سجلها السنغالي جيبالا في الشوط الأول ومحمد الدمياطي ومهند خالد بالشوط الثاني.



-فوز فريق نجوم مصر على فريق بني مزار بهدف دون رد سجله محمد رزق.



-تعادل فريق المنيا مع فريق الواسطى بثلاثية لكل منهما انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم الواسطى بهدف عمرو السعدني في الدقيقه 15 وتعادل المنيا بهدف احمد الاسواني في الدقيقه 17.

وفي الشوط الثاني إدرك الواسطى هدفين وتمكن المنيا من تسجيل هدفي التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق بدوي عاشور وكراوش.



-تعادل فريق شباب مغاغة مع فريق الفيوم سلبيًا، وحصل فريق الترسانة على راحة هذا الاسبوع