جوارديولا يفجر مفاجأة مدوية بشأن هالاند (طالع التفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - كشف بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن موقف مشاركة المهاجم النرويجي إرلينج هالاند في مباراة الفريق أمام كريستال بالاس وكأس العالم للأندية.

جوارديولا يفجر مفاجأة مدوية بشأن هالاند



وينتظر مانشستر سيتي مباراته أمام كريستال بالاس غدًا، السبت، على ملعب الاتحاد معقل السيتي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الانجليزي.



وعانى هالاند من إجهاد في عظام قدمه، مما جعله اُستبعد من مواجهتي لوتون تاون وريد ستار الأخيرتين، وهذا ما جعل هناك أنباء تتردد بشأن غيابه عن مباراة كريستال بالاس.



وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة بالاس: "هالاند تلقى العلاج وسنرى رأي الأطباء في موقفه، نأمل أن يتمكن من السفر معنًا إلى السعودية بعد مباراة الغد، لا أعتقد أنه سيلعب ضد كريستال بالاس ولو حدث ذلك ستكون مفاجأة بالنسبة لي".

وتابع: "لا أشعر بالقلق من إصابته لأنه لا يعاني من أي كسر، فقط بعض الإجهاد، أحيانًا يتعافى اللاعبون بسرعة وفي بعض الأحيان يكونون بحاجة لفترة أطول، وبالنسبة لهالاند سيلعب عندما يتوقف الألم".

وجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يدخل اللقاء محتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـرصيد33 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر.