شاهد.. محمود الخطيب في الحرم المكي قبل ساعات من مواجهة اتحاد جدة (صورة)

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أحمد جودة - القاهرة - حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على التواجد في الحرم المكي قبل ساعات من مواجهة اتحاد جدة بكأس العالم للأندية.

محمود الخطيب في الحرم المكي

ويأتي ذلك لحرصه على أداء مناسك العمرة قبل مباراة اتحاد جدة السعودي في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

محمود الخطيب

ويسعى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تحقيق الفوز على اتحاد جدة والتأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتعادل الأهلي مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري سلبيًا ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة اتحاد جدة السعودي ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها مساء اليوم على ملعب الجوهرة المشعة.