نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحه 2009 يفوز على الأهلى بثلاثية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق سموحه مواليد 2009 على نظيره الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب سموحه فى بطولة الجمهورية.

سجل أهداف سموحه آدم القزاز هدف، محمد زكريا " بيكهام " هدفين بينما سجل آدم محمد يوسف هدف الأهلى الوحيد.

وبذلك يرتفع رصيد سموحه إلى 21 نقطة بينما يتجمد رصيد الأهلى عند 31 نقطة.

لعب سموحه بتشكيل مكون من: مالك أسامه، محمود محمد، محمد زكريا " بيكهام "، آدم القزاز، يوسف محمد، عبد الله إيهاب، كريم محمد، على رضا، ياسين هيثم، أسامه سامح، نور الدين شريف.

واشترك أثناء المباراة كلا من: يوسف شريف، حمزه محمود.

ويتكون الجهاز الفنى لسموحه من كريم يونس مدير فنى، فتح الله محمد مدرب، العمراوى مدرب حراس مرمى، أحمد على طبيب الفريق، محمد محى إدارى، أحمد فوزى عامل مهمات.

ويشرف على قطاع الناشئين بسموحه حسين عامر رئيس القطاع، عبد البديع حماده مدير إدارى القطاع.