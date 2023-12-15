نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الاتحاد في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمباراة اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الاتحاد

تقام المباراة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، المعروف أيضًا بالجوهرة المشعة، ومن المقرر أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.‎

كيف تشاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة؟

تتيح ست قنوات بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد فرصة متابعة المباراة، بما في ذلك قناة SSC 1 HD السعودية، وقناة Sport TV1 Portugal البرتغالية، وقناة Arena Sport 5 HD Serbia الصربية، وقناة Arena Sport 1 HD BiH البوسنية، وقناة Max Sport 1 HD البلغارية، وقناة TNT Sports 6 البريطانية، حيث تتميز هذه القنوات بتغطية مشفرة.

تردد القنوات الناقلة للمبارة:

قناة SSC 1 HD السعودية - التردد: 12380 على Arabsat 2B قناة Sport TV1 Portugal - التردد: 12207 على Hispasat 1B/1C/1D قناة Arena Sport 5 HD Serbia - التردد: 11798 على Astra 3A قناة Arena Sport 1 HD BiH - التردد: 11387 على Eutelsat W2 قناة Max Sport 1 HD البلغارية - التردد: 11475 على Turksat 1C قناة TNT Sports 6 البريطانية - التردد: 11344 على Astra 3A

يمكن أيضًا مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد الذي يحمل حقوق بث المباريات عبر الإنترنت. يُفضل التحقق من التفاصيل والترددات قبل بداية المباراة للتأكد من الحصول على المعلومات الصحيحة.