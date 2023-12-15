نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة أخبار المونديال.. الخطيب يزور الحرم المكي كولر يحذر لاعبي الأهلي وآخر تطورات إصابة هالاند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم موقع "دوت الخليج الرياضي"، نشرة أخبار المونديال والذي انطلقت فعالياته الثلاثاء الماضي بمواجهة الاتحاد السعودي ضد نظيره أوكلاند سيتي، والتي تقام من اليوم الموافق12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

محمود الخطيب يؤدي مناسك العمرة قبل مواجهة اتحاد جدة

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على التواجد في الحرم المكي قبل ساعات من مواجهة اتحاد جدة بكأس العالم للأندية. ويأتي ذلك لحرصه على أداء مناسك العمرة قبل مباراة اتحاد جدة السعودي في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

آخر تطورات إصابة هالاند قبل كأس العالم للأندية

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن موقف مشاركة المهاجم النرويجي إرلينج هالاند في مباراة الفريق أمام كريستال بالاس وكأس العالم للأندية.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة بالاس: "هالاند تلقى العلاج وسنرى رأي الأطباء في موقفه، نأمل أن يتمكن من السفر معنًا إلى السعودية بعد مباراة الغد، لا أعتقد أنه سيلعب ضد كريستال بالاس ولو حدث ذلك ستكون مفاجأة بالنسبة لي".

وتابع: "لا أشعر بالقلق من إصابته لأنه لا يعاني من أي كسر، فقط بعض الإجهاد، أحيانًا يتعافى اللاعبون بسرعة وفي بعض الأحيان يكونون بحاجة لفترة أطول، وبالنسبة لهالاند سيلعب عندما يتوقف الألم".

وعانى هالاند من إجهاد في عظام قدمه، مما جعله اُستبعد من مواجهتي لوتون تاون وريد ستار الأخيرتين، وهذا ما جعل هناك أنباء تتردد بشأن غيابه عن مباراة كريستال بالاس.

كولر يحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة الاتحاد

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة ختامية للاعبي الفريق قيل التحرك إلى ملعب الجوهرة بمدينة جدة استعدادا لخوض مباراة اتحاد جدة السعودي، بكأس العالم للأندية.

وشهدت المحاضرة التأكيد على المهام المطلوبة من اللاعبين في مباراة اليوم أمام اتحاد جدة من أجل تحقيق الفوز والصعود إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وحذر المدير الفني خلال المحاضرة، من التسرع في إنهاء الهجمات وعدم استغلال الفرص، كما حذر دفاعاته من ارتكاب الأخطاء أمام المرمى، خاصةً مع تميز المنافس بوجود عناصر قادرة على تحويل الكرات الثابتة إلى أهداف.