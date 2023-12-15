نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـدون تقطيع | مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر في ربع نهائي كأس العالم للأندية | Shahid VIP في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر في ربع نهائي كأس العالم للأندية

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر في ربع نهائي كأس العالم للأندية، بث مباشر مباراة الاتحاد والأهلي، اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الفريقين على أرضية ستاد «الجوهرة المشعة».

ويحتضن ملعب «الجوهرة المشعة» مباراة اليوم الجمعة، بين الأهلي والاتحاد، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية بث مباشر

مواجهة نارية ومرتقبة ينتظرها العالم أجمع، حيث تتجه الأنظار صوب أرضية ملعب «الجوهرة المشعة»، الذي يحتضن القمة العربية بين الأهلي والاتحاد السعودي، وذلك تحت مظلة بطولة كأس العالم للأندية.

وتمكن فريق اتحاد جدة بقيادة النجم الفرنسي العالمي كريم بنزيما، من توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى بطل إفريقيا النادي الأهلي، وذلك عقب الفوز الكبير في مباراة افتتاح المونديال أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة، وقع عليها الثلاثي المميز «بنزيما - نجولو كانتي - رومارينو».

بث مباشر الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية

بينما يخوض النادي الأهلي مباراة الاتحاد، وهو عينه على الفوز فقط لاغير، لا سيما أن الفريق الأحمر مُعتاد على أجواء مونديال الأندية ويمتلك خبرة كبيرة في مشاركات المونديال، وحصد الميدالية البروزنية من قبل في ثلاث مناسبات.

وتسعى كتيبة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، من تقديم عرضًا قويًا في تلك النسخة، والحصول على ميدالية جديدة سواء كانت فضية أو ذهبية.

ما هو توقيت مباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية؟

يلا شوت متابعة بث مباشر الأهلي والاتحاد كأس العالم للاندية، تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد تحديدًا في تمام الساعة:

الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا

فلومينينسي بطل كأس كوبا ليبروتدوتس

الاتحاد صاحب الأرض

أوكلاند سيتي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا

ليون بطل دوري أبطال الكونكاكاف

أوراوا الياباني بطل دوري أبطال آسيا

الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا

تشكيل الأهلي اليوم

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية

تشكيل الاتحاد اليوم

مشاهدة مباراة الاتحاد اليوم في كأس العالم للأندية



جوائز بطولة كأس العالم للأندية

البطل: 5 ملايين دولار.

الوصيف: 4 ملايين دولار.

المركز الثالث: 2.5 مليون دولار.

المركز الرابع: 2 مليون دولار.

المركز الخامس: 1.5 مليون دولار.

المركز السادس: مليون دولار.

المركز السابع: 500 ألف دولار.



بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية

وتقدم «دوت الخليج» بث مباشر لمباراة الاتحاد والأهلي، اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الفريقين على أرضية ستاد «الجوهرة المشعة».

رابط مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السعودي | من هنـــــا

ويحتضن ملعب «الجوهرة المشعة» مباراة اليوم الجمعة، بين الأهلي والاتحاد، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.