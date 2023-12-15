نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زد ينتصر على فاركو ويحتل وصافة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد إف سي في الفوز على حساب فاركو بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، ليرتقي لوصافة ترتيب المسابقة المحلية خلف بيراميدز المتصدر.

نتيجة مباراة زد ضد فاركو

وتقدم نادي فاركو أولًا عن طريق محمد فخري في الدقيقة الثانية من بداية أحداث الشوط الأول، ثم تعادل فريق زد عن طريق رأفت خليل في الدقيقة الستين من عمر المباراة.

وأكمل مصطفى زيكو عودة زد في النتيجة وسجل هدف التقدم في الدقيقة السادسة والستين من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء، ليمنح فريقه الثلاث نقاط.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ورفع نادي زد رصيده إلى النقطة السادسة عشر في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتازخلف بيراميدز المتصدر برصيد سبعة عشر نقطة، حيث خاض كلًا منهما 8 مباريات.

وتجمد رصيد نادي فاركو عند النقطة الخامسة في المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري Nile موسم 2023-2024.