نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتسجيله لركلة جزاء الأهلي.. معلول يحقق رقما جديدا مع الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح اللاعب التونسي المتألق علي معلول مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق التقدم للفريق بهدف نظيف دون رد، من خلال ركلة جزاء سددها في الدقيقة 21 من عمر المباراة التي جمعت بينه وبين اتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية لنسخة 2023 المقامة بالسعودية لأول مرة.

معلول يحقق رقما جديدا مع الأهلي

وبهذا الهدف وصل علي معلول للهدف رقم 52 بقميص المارد الأحمر في مختلف البطولات التي شارك بها، بجانب أن هذا الهدف هو الهدف الثاني في تاريخه ببطولة كأس العالم للأندية.

وفي سياق متصل، التقى الأهلي بنظيره اتحاد جدة السعودي الذي تأهل على حساب أوكلاند سيتي، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر، بملعب استاد الجوهرة.

وتسلح المارد الأحمر بقيادة مارسيل كولر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.‎

والجدير بالذكر أن الفائز من مباراة اليوم بين الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي، سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق فلومينيسي البرازيلي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، يوم الإثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر.