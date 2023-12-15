الشناوي يتصدى لضربة جزاء لإتحاد جدة ويمنع بنزيما من التسجيل

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أحمد جودة - القاهرة -

تصدى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لضربة جزاء حصل عليها لاعبي اتحاد جدة السعودي في أحداث الشوط الأول من اللقاء، ضمن مواجهات كأس العالم للأندية.

ركلة جزاء بنزيما الضائعة

وفي الدقائق الأخيرة من أحداث الشوط الأول حصل لاعبي اتحاد جدة السعودي على ضربة جزاء، نجح في تصديها حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي ليصبح عائق أمام بنزيما في تسجيل هدف التعادل.

وتقام المواجهة حاليًا بين فريق الأهلي واتحاد جدة السعودي على ملعب الجوهرة المشعة وذلك ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2023.

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي

وتبث المواجهة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي، عبر شاشة قنوات ssc sports السعوديه المشفرة، حيث أنها حاصلة على حقوق نقل مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



تردد قناة ssc السعودية

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.