فرحة داخل غرفة الملابس من لاعبي الأهلي بعد تصدي الشناوي ركلة جزاء بنزيما

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أحمد جودة - القاهرة - سيطرت الفرحة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تصدي محمد الشناوي حارس مرمى الأحمر ركلة جزاء حصل عليها لاعبي اتحاد جدة السعودي في أحداث الشوط الأول من اللقاء، ضمن مواجهات كأس العالم للأندية.

فرحة داخل غرفة الملابس من لاعبي الأهلي

واحتفل لاعبي الأهلي بحارسهم داخل غرفة خلع الملابس أثناء توجههم إليها للإستراحه بين الشوطين وهتف اللاعبين "شناوي.. شناوي".

وفي الدقائق الأخيرة من أحداث الشوط الأول حصل لاعبي اتحاد جدة السعودي على ضربة جزاء، نجح في تصديها حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي ليصبح عائق أمام بنزيما في تسجيل هدف التعادل.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف جاء بأقدام علي معلول لاعب الأحمر، من ضربة جزاء حصل عليها سكنت شباك اتحاد جدة السعودي.

وتقام المواجهة حاليًا بين فريق الأهلي واتحاد جدة السعودي على ملعب الجوهرة المشعة وذلك ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2023.

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي

وتبث المواجهة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي، عبر شاشة قنوات ssc sports السعوديه المشفرة، حيث أنها حاصلة على حقوق نقل مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



تردد قناة ssc السعودية

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.