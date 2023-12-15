كاميرا المونديال| الأهلي واتحاد جدة.. إمام عاشور يحتفل بالهدف الثالث على طريقة كهربا

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإحرازه الهدف الثالث لفريقه في شباك اتحاد جدة، في إطار منافسات كأس العالم للأندية 2023.

إمام عاشور يحتفل بالهدف الثالث على طريقة كهربا



حيث نجح إمام عاشور في إحارز هدف الاهلي الثالث مع الدقيقة "62، واحتفل على طريقة محمود كهربا بطريقة "الأسد المخيف".

وتقام المواجهة حاليًا بين فريق الأهلي واتحاد جدة السعودي على ملعب الجوهرة المشعة وذلك ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2023.

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي

وتبث المواجهة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي، عبر شاشة قنوات ssc sports السعوديه المشفرة، حيث أنها حاصلة على حقوق نقل مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



تردد قناة ssc السعودية

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.