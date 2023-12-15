نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا المونديال.. حسين الشحات يعادل رقم محمد أبو تريكة بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن حسين الشحات من معادلة رقم محمد أبو تريكة، لاعب الاهلي السابق وذلك عقب تسجيله هدف فريقه الثاني أمام اتحاد جدة.

وسجل حسين الشحات هدف فريقه الثاني في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

ويتقدم الاهلي بثلاثية نظيفة في احداث الشوط الثاني في المباراة،سجلها كلا من علي معلول وحسين الشحات واخيرا إمام عاشور.

حسين الشحات يعادل رقم محمد أبو تريكة

استطاع حسين الشحات معادلة رقم محمد أبو تريكة وذلك برصيد 4 اهداف، بواقع ثلاثية مع الأهلي وهدف مع العين الإماراتي.

وتنقل مباريات كأس العالم للأندية هذا الموسم عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي ونظيره اتحاد جدة مع فلومنسي البرازيلي في الدور نصف النهائي في المباراة المقرر لها الاثنين المقبل.

ودخل الأهلي أمام فريق اتحاد جدة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.‎