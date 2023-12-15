معلول يواصل كتابة قصته في التاريخ ويبصم على ثاني أهدافه بكأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - واصل علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على كتابة تاريخه مع الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية، للمرة الثانية وإحراز الهدف الثاني له في شباك اتحاد جدة السعودي.

معلول يبصم على ثاني أهدافه في كأس العالم للأندية

ونجح علي معلول في تسجيل هدفه في مرمى اتحاد جدة، عقب حصول لاعبي الأهلي على ركلة جزاء، وتمكن معلول من تسجيلها في الدقيقة ال 21، وجاءت نتيجة تواجد لمسة يد على لاعب الاتحاد.

وبهذا دون معلول هدفه الثاني مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، بعد تسجيله الهدف الأول أمام ريال مدريد في النسخة الماضية من المونديال.

وتُعد هذه المباراة، العاشرة لعلي معلول في بطولة كأس العالم للأندية وسجل خلالهم هدفين.

والفائز من هذه المواجهة بين النادي الأهلي واتحاد جدة السعودي سيواجه، فريق فلومينينسي البرازيلي يوم 18 ديسمبر من الشهر الجاري، وذلك ضمن مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية.