عاجل.. أول قرار من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي بعد الفوز على الاتحاد

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أحمد جودة - القاهرة - حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على تهنئة فريق الكرة الأول لكرة القدم بعد الفوز في مباراة اليوم على الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

أول قرار من الخطيب

وفاز الأهلي مساء اليوم على الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وبعد نهاية المباراة مباشرة توجه الخطيب إلى غرفة ملابس النادي الأهلي وقدم التهنئة للاعبين والجهاز الفني.

كما عقد الخطيب اجتماعًا سريعًا مع اللاعبين والجهاز الفني، وأشار إليهم في حديثه إلى أن الفريق نجح في إسعاد الجالية المصرية الموجودة في السعودية.

وطالب بيبو من اللاعبين والجهاز الفني ضرورة الاستمرار في تقديم المستوى الجيد من أجل جماهير النادي الأهلي.

ويلتقي الأهلي نظيره فلومينيسي البرازيلي يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.