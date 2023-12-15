نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يعزز صدارته لجدول ترتيب دوري روشن السعودي بثنائية أمام الوحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الهلال في تحقيق الفوز على الوحدة بهدفين مقابل لا شيء، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر للمسابقة في الموسم الحالي 2023-2024.

نتيجة مباراة الهلال والوحدة

وافتتح سعود عبد الحميد أهداف مباراة الهلال والوحدة في الدقيقة العشرين من بداية أحداث الشوط الأول، فيما تمكن الصربي ألكسندر ميتروفيتش من إضافة الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة 80 من عمر اللقاء ليؤمن النقاط الثلاث للأزرق المتصدر لجدول الترتيب.

جدول ترتيب دوري روشن السعودي

ورفع الهلال رصيده إلى النقطة السابعة والأربعين في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق عشرة نقاط كاملة عن النصر الوصيف، فيما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 22 نقطة في المركز التاسع.