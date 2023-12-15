"قلنا هاتوا الطعمية بس ما طلبنا الشطة".. أول رد فعل لجمهور اتحاد جدة بعد فوز الأهلي في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - عم اليأس والحزن على جماهير فريق اتحاد جدة السعودي، عقب انتهاء المواجهة بين فريقهم والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي انتهى بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة في كأس العالم للأندية 2023.

أول رد فعل لجمهور اتحاد جدة بعد فوز الأهلي في كأس العالم للأندية

وعقب انتهاء المواجهة نشر جمهور الاتحاد تويتات عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تحمل كلمات تعبر عن حزنهم الشديد بخروج فريقهم خاسر أمام الأهلي.

حيث جاء مشجع الاتحاد قائلا: " قلنا هاتوا الطعمية بس ما طلبنا الشطة".

وجاء أخر كاتب:" اقطعوا البث يرحم أهلكم لا تفضحونا، تصبحوا على خير".

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التأهل لمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي، يوم 18 ديسمبر من الشهر الجاري، وذلك ضمن مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وفاز الأهلي بثلاثية مقابل هدف، استطاع اللاعب علي معلول من تسجيل الهدف الأول للأحمر من ضربة جزاء، كما سجل حسين الشحات الهدف الثاني، وسجل إمام عاشور الهدف الثالث، وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة نجح بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي من تسجيل هدفه الأول للفريق في شباك الأهلي.