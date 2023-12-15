نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل إصابة نجم الأهلي أمام اتحاد جدة ومدة غيابه عن الملاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخضع أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فحص طبي خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مباراة اليوم أمام الاتحاد السعودي.

تفاصيل إصابة نجم الأهلي أمام اتحاد جدة

وكان كوكا قد اشتكى من الإصابة خلال مباراة الأهلي اليوم أمام الاتحاد السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية وأجبرته على مغادرة ملعب اللقاء وحل زميله أليو ديانج بديلًا له.

ويحسم الكشف الطبي الذي سيخضع له كوكا حجم إصابة اللاعب وموقفه من المشاركة في مران الأهلي استعدادًا للمباراة المقبلة أمام فلومينينسي البرازيلي.

ويلتقي الأهلي نظيره فلومينينسي البرازيلي يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

الأهلي يصل نصف نهائي كأس العالم للأندية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كتابة الأرقام التاريخية، بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي مساء اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول إلى نصف نهائي البطولة.

ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، 2021، 2022، 2023، ويليه الهلال السعودي والذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، 2022.

وسجل الأهلي وصوله إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.