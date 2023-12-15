نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لا نعيش على التاريخ".. مدرب الأهلي يطلق تصريحات نارية بعد اكتساح الاتحاد السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة إلى الجماهير الحمراء عقب الفوز على الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف وبلوغ نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ماذا قال سامي قمصان بعد فوز الأهلي على الاتحاد؟

قمصان قال في تصريحاته له بعد المباراة:"أبارك للنادي الأهلي وجماهيره الفوز اليوم أمام اتحاد جدة".

وأضاف:"النادي الأهلي دائمًا يكتب التاريخ ولا يعيش على الماضي".

وتابع:"كان من المهم إبعاد اللاعبين عن الضغط قبل المباراة وهو ما نجح فيه الجهاز الفني".

وواصل:"طلبنا من اللاعبين ضرورة احترام منافسيه في المونديال ولكن ضرورة اللعب بشخصية النادي الأهلي وتقديم المستوى الذي يليق بنا".

وزاد:"الأهلي يلعب دائمًا بشخصيته وقيمته وهو بطل قارة إفريقيا وبطل القرن الأفريقي".

واستمر في حديثه:"نتيجة اليوم أكبر رد على كبرياء النادي الأهلي ورد على عدم خسارة الأهلي مرتين من نفس الفريق في البطولة".

وأشار:"الأهلي دائمًا في كل بطولة مونديالية يكتسب خبرات رأينا في النسخة الماضية قدمنا اداء مميز أمام ريال مدريد وأهدرنا فرصا عديدة ولكننا خسرنا".

وأتم:"كولر قرأ فريق اتحاد جدة وقرر الدفع بـ أحمد نبيل كوكا أساسيًا خصوصًا أنه لاعب شاب لديه حيوية وشغف ونشكر كوكا على الأداء الذي ظهر به اليوم ولدينا ثقة في كافة اللاعبين".