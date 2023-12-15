نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد جدة والأهلي.. 5 أسباب وراء سحق الأحمر العميد السعودي بالمونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الأهلي انتصارا عريضا على حساب الاتحاد السعودي، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة مونديال العالم للاندية.

5 أسباب وراء سحق الأحمر العميد السعودي بالمونديال

وتفوق المارد الأحمر على حساب الاتحاد بثلاثية سجلها علي معلول، حسين الشحات، إمام عاشور، بينما سجل هدف الاتحاد الوحيد كريم بنزيما.

وعلى عكس المتوقع قدم الاهلي أداء قوي، استطاع حصد التأهل.

ولكن كيف تحول الأهلي إلى أسوأ كوابيس الاتحاد السعودي؟

1- ركلة جزاء كريم بنزيما

في الشوط الأول، كاد الاتحاد أن يستعيد زمام الأمور بعد تقدم الأهلي بالهدف الأول والذي سجله علي معلول، إلا أن الشناوي نجح في التصدي للركلة لتبقى المقدمة حمراء، وتتضاعف الأهداف من واحد إلى ثلاثية.

2- خبرة الاهلي

المارد الأحمر دخل المباراة معولا على اسمه وخبرته القارية، إضافة لكونه يمتلك ثمان مشاركات سابقة بجانب المشاركة الحالية لتبقى الخبرة عامل الحسم امام طموح النمور السعودية في الفوز مستغلة عامل الأرض والجمهور.

3- تصريحات أستفزازية

على طريقة نادي الهلال في نسخة 2021،استعمل نادي الاتحاد والإعلام السعودي طريقة التصريحات الاستفزازية اخرها تصريح وليد الفراج والذي سخر من فور الاهلي قديما على العميد.

التصريحات رفعت راية التحدي أمام الاهلي بالفوز الكبير والعبور لملاقاة فلومينيسي، لكن على عادة الاهلي الرد كان في الملعب.

4- ثلاثية خادعة

الاتحاد السعودي واجه الأهلي، محملا بنشوة الفوز أمام أوكلاند بثلاثية نظيفة، لكن أحيانا يكون الفوز العريض سلاحا ذو حدين، إما حافز لاستكمال المسيرة أو العكس، الاتحاد سقط في نشوة الفوز وتناسى الفرق بين الخصمين ليسقط اليوم أمام الاهلي.

5-حضور جماهيري كثيف

ورغم إقامة البطولة على أرض الاتحاد السعودي، إلا أن الاهلي لاقى حضور جماهيري كثيف، بسبب تواجد الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، والذي كان مساندا له في تحقيق الفوز العريض والتأهل.



وضرب الأهلي موعدا ناريا مع فلومينيسي، وذلك في دور نصف النهائي في لقاء يقام الاثنين المقبل، وحال تخطي الفريق البرازيلي يقابل الاهلي نادي مانشستر سيتي في مواجهة تاريخية كبيرة.