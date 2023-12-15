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أحمد جودة - القاهرة - علق الأرجنتيني مارسيلو غاياردو المدير الفني للاتحاد السعودي، على خسارة فريقه اليوم أمام الأهلي المصري بهدف مقابل ثلاثة في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

تصريحات نارية من مدرب اتحاد جدة بعد الخسارة أمام الأهلي

غاياردو قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"لعبنا أمام فريق سريع جدًا وضعنا أمام الكثير من التحديات على سبيل الأداء البدني".

وأضاف:"لم نتمكن من صنع الفرص وتسجيل الأهداف، كانت لدينا ركلة جزاء لم يسجلها كريم بنزيمة وهذا صعّب علينا الأمور من الناحية البدنية".

وتابع:"الهدف الثاني محبط جدًا، وكان علينا تسجيل هدفين، ولم نكن في وضعية تمكننا من اتخاذ قرار سريع".

وزاد:"أتفهم إحباط الجميع، أنا مُحبط أيضا، علينا أن ننظر إلى الأمام".

وأشار:"سأعمل للمستقبل لترتيب هيكلة جيدة تساهم في تماسك الفريق، ليكون لدينا استمرارية ونشاهد الاتحاد بذات المستوى كما ظهر قبل عدة أيام".

وأكمل:"حاولت في الوقت القصير أن أمنح اللاعبين الفكرة بشأن أسلوب اللعب الذي أحبه".

وأردف:"سنعمل لأن نمسك زمام اللعب ونبادر وهذه هويتي وهذا ما أتطلع لتطبيقه في الفريق".

وأتم حديثه:"هزيمة مؤلمة ولكن نحن متأهبون للتعايش مع الحالتين الفوز والخسارة، هذه كرة القدم".