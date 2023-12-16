نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة المونديال 1.. أكبر مفاجأة من كولر سحقت الاتحاد وتعليق موديست على الطرد وصرخة بسبب كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الأهلي انتصارا عريضا على حساب الاتحاد السعودي، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية، ليضمن المارد الأحمر مقعدًا أساسيًا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتفوق المارد الأحمر على حساب الاتحاد بثلاثية سجلها علي معلول، حسين الشحات، إمام عاشور، بينما سجل هدف الاتحاد الوحيد كريم بنزيما.

رسالة المونديال.. أكبر مفاجأة من كولر سحقت الاتحاد

وينقل لنا موفد "دوت الخليج الرياضي" بمونديال الأندية 2023 بالسعودية، رسالة المونديال في نقاط موجزة، وإليكم فيما يلي:-

١: حضر جمهور الاهلي قبل بداية المباراة ب٤ ساعات ولم يتوقف عن التشجيع طوال المباراة.

٢: معظم الجمهور السعودي خارج المباراة المنافس لنادي اتحاد جدة كان يتمني ويراهن على فوز الأهلي.

٣: مشاركة كوكا كانت أكبر مفاجأة من كولر وانقسم الجمهور الأهلاوي، حول اقتناعه بمشاركة اللاعب أو مشاركة ديانج افضل.

٤: سامي قمصان أكد بعد المباراة أن مشاركة كوكا كان بناء علي دراسة فريق الاتحاد جيدا كنا نحتاج سرعة وقوة في وسط الملعب للسيطرة على خط وسط الاتحاد القوي.

٥: لاعبو الاهلي أول من نزلوا إلى أرض الملعب وكان في مقدمتهم الشناوي، والتقطوا الصور التذكارية مع جمهور الأهلي.

٦: لأول مرة في الملاعب المدرجات كانت مشتركة بين جمهور الفريقين، حيث تواجد جمهور الأهلي والاتحاد في أغلب المدرجات سويا ماعدا التالتة شمال كانت للأهلي والتالتة يمين للاتحاد.

٧: تواجد المعلقان الرياضيان مدحت شلبي وفهد العتيبي قبل بداية المباراة بوقت قصير، ووضح انبهار الثنائي وخاصة مدحت شلبي بشكل الجمهور وقام شلبي بتسجيل هذه اللحظات بكاميرا موبايله.

٨:كولر وسامي قمصان والجهاز الفني بالكامل صرخ في كهربا لترك كرة ضربة الجزاء إلى علي معلول بعد أن تقدم ومسك كهربا بالكورة.

٩: كولر كان دائم التوجيهات طوال المباراة للثنائي كوكا ومحمد هاني للحد من خطورة وسط الاتحاد.

١٠: الشحات احتفل علي طريقة كريستيانو رونالدو، حيث أكد أن أولاده هم من طلبوا منه الاحتفال بهذه الطريقة، وأن أكرم توفيق هو من توقع تسجيله للهدف.

١١: موديست بعد الطرد رفض التحدث مع الإعلام وقال ليس لدي ما أقوله بعد الطرد.

١٢: إدارة الاستاد حرصت على تشغيل الأغاني الشعبية المصرية احتفالا بفوز الأهلي بعد نهاية المباراة.

١٣: جماهير اتحاد جدة قامت بمغادرة المدرجات بعد الهدف الثالث للأهلي.

١٤: جماهير الأهلي رددت هتافات أوه أوه الكبسة باظت ردت على هتافات جماهير الاتحاد بعد الفوز على أوكلاند سيتي.