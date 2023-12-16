نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا المونديال.. صرخة كولر والشحات وحضن الخطيب وضحكة إمام عاشور الأبرز في تأهل الأهلي لنصف النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر الفرح والسرور على أوجه جميع أفراد النادي الأهلي من اللاعبين وصولًا للمدرب كولر، ورئيس المارد الأحمر كابتن محمود الخطيب، وذلك عقب الفوز على فريق اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية.

اللقطات الأبرز في تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية

وبعد الإنتهاء من المباراة والخروج أمام اتحاد جدة بالفوز بثلاثية مقابل هدف، تفاعل لاعبي الأهلي مع بعضهما وعبر كولر عن فرحته بصرخه رجت غرفة الملابس مع صرخة الشحات تعبيرا عن الفرحة من القلب، كما عبر محمود كهربا عن سعادته وقام بإحتضان محمود الخطيب رئيس النادي بإبتسامة وسط أجواء سعيدة، ساحبة نظرة من إمام عاشور مع ضحكة.

ابتسامة محمود الخطيب

كولر والخطيب

إمام عاشور

مارسيل كولر

وتأهل النادي الأهلي لمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي، عقب فوزه على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وفاز الأهلي بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينه وبين اتحاد جدة السعودي، استطاع اللاعب علي معلول من تسجيل الهدف الأول للأحمر من ضربة جزاء، كما سجل حسين الشحات الهدف الثاني، وسجل إمام عاشور الهدف الثالث، وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة نجح بنزيما لاعب الاتحاد من تسجيل هدفه الأول للفريق في شباك الأحمر.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، يوم الإثنين القادم الموافق 18 ديسمبر.

وتقام المواجهة بين الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي القادمة في كأس العالم

وتبث المواجهة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي، عبر شاشة قنوات ssc sports السعوديه المشفرة، حيث أنها حاصلة على حقوق نقل مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.